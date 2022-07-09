Экс-глава зенитного ракетного соединения Командования спецназа, полковник запаса Сергей Хатылев оценил возможность удара украинских националистов по Крымскому мосту.
Об этом он сообщил в беседе с "МК”.
"Не вижу расстояния, на котором сейчас находится украинская армия и откуда они могут вести огонь реактивными системами залпового огня HIMARS, чтобы достичь Крымский мост. Для этого им пришлось бы подтащить комплексы по воде ближе к мосту. Допустим, на каком-то судне”, — заявил аналитик.
Он также оценил слова натовского генерала Филипа Бридлава, предложившего ударить противокорабельными "Harpoon" по мосту.
"С самого начала СВО нам постоянно угрожают, что будут атаковать Крымский мост. Угрозы были и раньше, еще с тех времен, когда он только был построен. Но все попытки были отбиты. Наши противники здесь не преуспели. Думаю, в этом им не в состоянии помочь ни американские реактивные системы залпового огня HIMARS, ни их противокорабельные Harpoon”, — подытожил Хатылев.
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Кедми считает, что объявление Украиной войны России "развяжет руки" ВС РФ.