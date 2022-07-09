Евсеев: ВС России одержали идеальную победу над ВС Украины

Зачистка Лисичанска от группировки ВС Украины прошла по идеальному сценарию, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Сначала ВС России совместно с союзными силами освободили промышленную зону, а затем и сам населённый пункт.

Попытка ВСУ превратить "Азот" в Северодонецке в мариупольский "Азовсталь" не увенчалась успехом. Загнать на завод мирное население для своего прикрытия у них не получилось, напоминает Евсеев.

"Поэтому для боёв в городе больше подходит спецназ, "вагнеровцы" и другие спецподразделения. А вне городов должны воевать другие части. Если мы воюем спецназом в городах, мы минимизируем собственные потери и минимизируем потери мирного населения. Это принципиально важно. Если для преступного киевского режима всё равно, сколько погибнет украинцев, то для нас это наши люди. Мы должны о них заботиться. Мы должны ценить жизнь каждого жителя на освобожденной территории", — говорит Евсеев в беседе с изданием "Украина.ру".

Однако одного спецназа не достаточно для ведения боя в городах, необходима и огневая поддержка сухопутных войск, а также артиллерия и авиация. В Лисичанске межродовое взаимодействие было осуществлено должным образом.