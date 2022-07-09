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Евсеев: ВС России одержали идеальную победу над ВС Украины

Силовые структуры

Зачистка Лисичанска от группировки ВС Украины прошла по идеальному сценарию, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Сначала ВС России совместно с союзными силами освободили промышленную зону, а затем и сам населённый пункт.

Евсеев: ВС России одержали идеальную победу над ВС Украины

Попытка ВСУ превратить "Азот" в Северодонецке в мариупольский "Азовсталь" не увенчалась успехом. Загнать на завод мирное население для своего прикрытия у них не получилось, напоминает Евсеев.

"Поэтому для боёв в городе больше подходит спецназ, "вагнеровцы" и другие спецподразделения. А вне городов должны воевать другие части. Если мы воюем спецназом в городах, мы минимизируем собственные потери и минимизируем потери мирного населения. Это принципиально важно. Если для преступного киевского режима всё равно, сколько погибнет украинцев, то для нас это наши люди. Мы должны о них заботиться. Мы должны ценить жизнь каждого жителя на освобожденной территории", — говорит Евсеев в беседе с изданием "Украина.ру".

Однако одного спецназа не достаточно для ведения боя в городах, необходима и огневая поддержка сухопутных войск, а также артиллерия и авиация. В Лисичанске межродовое взаимодействие было осуществлено должным образом.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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