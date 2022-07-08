Попадание ВСУ в котёл в Лисичанске привело бы к панике в рядах украинской армии. Чтобы не деморализовать своих товарищей, военным важно было уйти. Об этом рассказал донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой.
Он считает, что из-за хорошей работы точечной авиации и артиллерии ВС РФ у ВСУ остаётся всё меньше технических средств — артиллерии и бронетехники, поэтому для них очень важно сохранить личный состав и вывести его на территорию, которую пока ещё контролируют украинские войска.
"Попадание личного состава в очередной котел ведет к деморализации и панике. К тому же это очень хороший для находящихся в Авдеевке и Славянске вэсэушников пример сдаваться. Поэтому им крайне важно было уйти, чтобы не деморализовать собственных военнослужащих и для того, чтобы сохранить собственный состав для политического торга", — высказал своё мнение репортёр в беседе с изданием "Украина.ру".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Херсоне задержанный украинский боевик Виталий Ростецкий подтвердил, что работал на президента Украины Владимира Зеленского.