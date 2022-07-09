Подберёзкин: ВС РФ должны сбить разведывательные спутники США на Украиной

Некоторые эксперты и аналитики считают, что в случае ликвидации американских спутников над Украиной, начнётся Третья мировая война. Но данный тезис не соответствует действительности, считает военный эксперт Алексей Подберёзкин.

Теоретически, сейчас любые действия, связанные со спецоперацией на Украине, могут привести к Третьей мировой, полагает эксперт. Так, например, если РСЗО, которые передали Соединённые Штаты Киеву, оснастят тактическими или баллистическими ракета большой дальности, то это будет стратегической угрозой для безопасности РФ.

"Что касается спутников, то спутники очень разные. Например, есть спутники раннего оповещения и предупреждения о ракетном нападении. Когда я говорил, что необходимо уничтожать американские разведывательные спутники и спутники связи, я имел в виду именно разведывательные спутники, которые ведут наблюдение. Их там порядка 20. У нас есть антиспутниковые виды оружия. «Алмаз-Антей» не скрывает, что испытал противоспутниковое оружие. Но у нас есть и другие средства их уничтожения или снижения их эффективности", — рассказал Подберёзкин в беседе с "Украиной.ру".

Если данные спутники уничтожить, то Третья мировая война не начнётся. Эксперт подчеркнул, что речь идёт о спутниках оперативной связи, обеспечивающих сухопутную армию.