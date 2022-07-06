Если РФ начнет блокировать спутниковую группировку США, она фактически начнет войну со Штатами.
Об этом сообщил эксперт Национального института стран Содружества Владимир Евсеев.
Ранее Минобороны РФ заявляло, что ВСУ ночью 3 июля нанесли удары по Курску, Белгороду и освобожденному Мелитополю. За три дня до этого американский коммерческий спутник Maxar GeoEye-1 пролетел над Белгородской областью и сфотографировал центральную часть региона.
"Было бы здорово уничтожить всю спутниковую группу США… Такая возможность есть… Но как только мы начнем блокировать американскую спутниковую группировку, мы фактически окажемся в состоянии войны с США”, — отметил военный аналитик.
Евсеев подчеркнул, что формально Вашингтон не воюет с Москвой, а фактически помогают Киеву, а если РФ начнёт прямой конфликт со Штатами, "это уже совсем другой расклад” и тогда надо будет бить уже по Вашингтону.
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