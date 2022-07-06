Евсеев: Россия не может уничтожить спутники США, хотя такие возможности есть

Если РФ начнет блокировать спутниковую группировку США, она фактически начнет войну со Штатами.

Об этом сообщил эксперт Национального института стран Содружества Владимир Евсеев.

Ранее Минобороны РФ заявляло, что ВСУ ночью 3 июля нанесли удары по Курску, Белгороду и освобожденному Мелитополю. За три дня до этого американский коммерческий спутник Maxar GeoEye-1 пролетел над Белгородской областью и сфотографировал центральную часть региона.

"Было бы здорово уничтожить всю спутниковую группу США… Такая возможность есть… Но как только мы начнем блокировать американскую спутниковую группировку, мы фактически окажемся в состоянии войны с США”, — отметил военный аналитик.

Евсеев подчеркнул, что формально Вашингтон не воюет с Москвой, а фактически помогают Киеву, а если РФ начнёт прямой конфликт со Штатами, "это уже совсем другой расклад” и тогда надо будет бить уже по Вашингтону.