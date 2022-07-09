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"Чего там только не было" - Кадыров показал содержимое брошенного ВСУ хаммера

Силовые структуры » Министерство обороны

Украинские солдаты и иностранные наемники, сбежавшие с поля боя в Лисичанске, побросали снаряжение, транспортные средства, документы и награды.

"Чего там только не было" - Кадыров показал содержимое брошенного ВСУ хаммера

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram выложил видео импровизированной выставки — все эти предметы находились в американском хаммере, захваченном бойцами чеченского отряда.

Разнообразная атрибутика украинских нацистов — привычные детали интерьера брошенных позиций. Но их количество и разнообразие "в одном месте", по признанию Кадырова, удивило даже его:

"Такого разнообразия знаков различия, добытых в одном месте, мне не доводилось встречать, — пишет он, делая вывод, что в Лисичанске "работали недобитые остатки различных подразделений". — Характерно, что в украинских подразделениях выживают не те, кто точно стреляет или хорошо ориентируется в условиях боя, а те, кто занимается спринтом и практикует его каждый день".

Среди брошенных предметов были обнаружены награды и медали времен Великой Отечественной войны. Предположительно, украинские солдаты "разжились" ими в домах жителей. Интересно, зачем? Неужели им не понравились живые свидетельства героической борьбы с фашизмом?

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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