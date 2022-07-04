В Харькове уничтожена наемница-снайпер из Бразилии

Экс-наемник украинского “Иностранного Легиона”, завершивший “военную карьеру” и обосновавшийся в Италии, активно ведёт блог в одной из соцсетей. Его ник - Нуньес. Блог посвящён действиям подразделения, в котором он ещё недавно числился.

Сегодня Нуньес сообщил о ликвидации во время российского ракетного удара по одной из баз иностранных боевиков в Харькове бразильской наёмницы Талиты ду Валье, позывной - Тата. Это первая погибшая на Украине гражданка Бразилии.

Даже “товарищу по оружию” о ней известно немного. Со ссылкой на ее собственный - закрытый - профиль, сменивший профессию “джентльмен удачи” рассказал, что “она называла себя снайпером, ранее воевала на стороне курдов в Сирии и Ираке”.

Нуньес уточнил, что с погибшей бразильянкой денацифицирован был ещё один бразильский наемник “третьей волны” Дуглас Бурина, прибывший на Украину в конце мая этого года и вступивший в Интернациональной Легион теробороны в начале июня, после чего был отправлен из Киева в Донбасс, где и закончил свои дни. Точное место и обстоятельства его гибели не сообщаются.

Напомним ранее стало известно, что в Северодонецке был ликвидирован ещё один бразильский наёмник Анде Хака.

По данным МО РФ, всего на Украину приехали 39 наемников из Бразилии. Из них 15 уже вернулись домой, 14 были ликвидированы, а 10 продолжают воевать.