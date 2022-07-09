Западу повезло, что РФ еще не назвала США участником боевых действий

США повезло, что РФ пока не называет их прямым участником украинского конфликта.

Об этом сообщает издание 19FortyFive.

Вашингтон утверждает, что США не являются стороной конфликта, но это не значит, что НАТО не участвует там. Автор Кристофер Блатман утверждает, что и НАТО, и Штаты глубоко вовлечены в конфликт.

По мнению издания, США повезло, что РФ до сих пор не признала их прямым противником в конфликте. Но у Москвы есть причины считать Вашингтон непосредственным участником.

"В международном праве ничто не мешает России изменить свое мнение и рассматривать США как активную сторону конфликта”, — пишет автор.

И это большое везение для коллективного Запада, подчеркнул Блатман. Сейчас Россия руководствуется расчетами и поэтому не заявляет о прямой конфронтации, но когда-то Москве может надоесть "проводить красные линии" и вступать в туманные переговоры. Белому дому необходимо задуматься об этом.