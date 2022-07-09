США и ЕС тайно обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине

Соединённые Штаты и их союзники из Евросоюза тайно обсуждают дипломатические решения окончания конфликта на Украине.

Об этом пишет немецкая газета Die Welt. Подробности и источники газета не приводит.

Немецкое издание отмечает, что большинство европейских избирателей выступают за "дипломатическое решение" ситуации.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров на полях G20 заявил, что Запад, по сути, не позволяет Украине перейти к мирному процессу, а заставляет её использовать вооружение для уничтожения мирных граждан.