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NI: ВС РФ в случае войны уничтожат американские F-22 и F-35 РЛС "Струна-1"

Силовые структуры

Современные технологии "стелс" для авиации позволяют создавать такие системы и установки, которые станут "убийцами для невидимок". Российская бистатическая радиолокационная станция "Струна-1" — одна из самых инновационных, пишет политолог Чарли Гао для издания The National Interest. Данная РЛС может стать угрозой для авиации НАТО, особенно для малозаметных истребителей-штурмовиков F-22 и F-35.

NI: ВС РФ в случае войны уничтожат американские F-22 и F-35 РЛС "Струна-1"

Её особенностью является то, что передатчик и приёмник находятся не в одном месте, как у обычных РЛС, а разнесены на большое расстояние.

"За счёт этого к приёмнику поступает более мощный отражённый сигнал по сравнению с обычной радиолокационной станцией", — пишет NI.

Гао считает, что бистатическая РЛС "Струна-1"  — не смертный приговор самолетам-невидимкам, но в случае войны может представлять достаточно серьёзную опасность для малозаметных истребителей-штурмовиков авиации НАТО. Угроза возникает из-за их специфического профиля полёта, который загонит их в зону действия РЛС, заключил политолог.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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