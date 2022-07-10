Леонков о белорусских наемниках в батальоне Калиновского: “Каждого накажут"

Убийство мирного населения — военное преступление.

Об этом сообщил редактор журнала "Арсенал Отечества”, военный эксперт Алексей Леонков.

Аналитик, комментируя деятельность белорусского батальона имени Калиновского, отметил, подготовка, которую боевики прошли на Украине, в Польше и Литве, копирует подготовку украинских националистов.

"И когда они не смогли прийти к власти в 2020 г., куда они все побежали?... Они организовали эти нацбатальоны с белорусским уклоном и участвовали в военных действиях. В белорусском протестном движении одни просто пришли на площадь, другие провоцировали вооруженные конфликты, пытались организовать диверсионные акции. Это радикалы”, — говорит аналитик.

Военный эксперт отметил, что потом они взяли в руки оружие и стали боевиками.

Леонков уверен, что наказание за собственные деяния получат все националисты батальона.

"Судьба сложилась так, что теперь их план завершен, и остатки того батальона не уйдут от ответственности. Все будут платить по счетам, как говорится, которые они заработали деструктивной, антигосударственной, античеловеческой деятельностью. Потому что убийство мирных жителей — это терроризм и военное преступление. Здесь нет ни военной службы, ни воинского мужества. Это обычный терроризм”, — подытожил Леонков.