Боевики ВСУ минируют границу с Белоруссией

Украина блокирует возможное нападение с Белоруссии, минируя приграничные зоны, автодороги и ж/д пути.

На видео в Сети бандеровцы минируют территорию пунктов пропуска Выступовичи, ставя там противотанковые мины. Делается всё это абсолютно демонстративно и даже напоказ. Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев сказал, что они выполняют комплекс мер по улучшению инженерного оборудования украинских оборонных позиций.

"Проходят мероприятия по минированию опасных направлений и обустройству инженерных заграждений", — говорит Наев.

Оборона на этом участке будет устойчивой и ВС РФ не смогут "повторить наступление с севера", подчеркнул он.

На Украине не раз заявляли, что Белоруссия якобы готовится к вторжению, чтобы поддержать РФ. Помимо этого, Генштаб армии Украины не исключает, что с территории Белоруссии могут зайти ВС РФ, находящиеся там.

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