Полученная от стран НАТО военная техника ВСУ превращается в трофеи ВС РФ

Российские войска продолжают трофеить военную технику на Украине, которую для нужд ВСУ поставляют страны НАТО. В Подмосковном парке даже создана специальная экспозиция "Патриот", где можно рассмотреть некоторые боевые единицы.

В основном военные трофеи бросают сами бойцы ВСУ, но известны и случаи, когда солдаты продавали иностранное оружие по даркнету. Политолог Евгений Сатановский считает, что французские САУ "Цезарь", которые ВСУшники продали по 120 тысяч долларов США за единицу, никому не повредили бы. Ведь артиллерия ВС РФ способна их уничтожить вместе с расчётами. Французам также не стоит об этом беспокоиться, потому что свои САУ они Киеву отдали не безвозмездно, а записали данный факт передачи в баланс поддержки Украины.

"Получается, что в конце специальной операции волей-неволей кому-то придётся эти суммы выплачивать, а это уже не проблемы Франции", — написал Сатановский в своём блоге.