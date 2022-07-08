Под Славянском союзные силы РФ и ЛДНР изъяли у разбитого подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) образцы вооружения Североатлантического альянса.
Речь идёт о немецких гранатомётах Panzerfaus и противотанковых комплексах Javelin производства США, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
"Под Славянском союзные силы разбили подразделение ВСУ, у которого было много оружия производства НАТО", — отметил собеседник агентства.
По его словам, всё вооружение находилось в боевом снаряжении, его передали бойцам ЛНР и ДНР.
Ранее полковник запаса, военный эксперт Геннадий Алёхин заявил о падении морального духа у боевиков ВСУ. Как пояснил специалист, вскоре главные боевые события развернутся в Славянске и Краматорске. При этом он добавил, что украинские подразделения, скорее всего, сбегут из этих населённых пунктов в сторону Днепра.
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