Союзные силы изъяли у подразделения ВСУ образцы вооружения НАТО под Славянском

Под Славянском союзные силы РФ и ЛДНР изъяли у разбитого подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) образцы вооружения Североатлантического альянса.

Речь идёт о немецких гранатомётах Panzerfaus и противотанковых комплексах Javelin производства США, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

"Под Славянском союзные силы разбили подразделение ВСУ, у которого было много оружия производства НАТО", — отметил собеседник агентства.

По его словам, всё вооружение находилось в боевом снаряжении, его передали бойцам ЛНР и ДНР.

Ранее полковник запаса, военный эксперт Геннадий Алёхин заявил о падении морального духа у боевиков ВСУ. Как пояснил специалист, вскоре главные боевые события развернутся в Славянске и Краматорске. При этом он добавил, что украинские подразделения, скорее всего, сбегут из этих населённых пунктов в сторону Днепра.