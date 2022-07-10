Verkkouutiset: Западу пора задуматься о возможности военного вмешательства в СВО

Странам ЕС и НАТО пора начать думать о прямом военном вмешательстве в СВО на Украине, считает финский военный историк Юсси Ялонен. Только в таком случае Украина может победить.

"Пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства — потерпела неудачу. Такая стратегия может быть достаточна для того, чтобы Украина не проиграла. Однако она не может гарантировать победу Украины. Хотя Россия никогда не сможет захватить всю Украину, она все же скорее будет выигрывать, чем проигрывать, пока продолжаются эти боевые действия", — цитирует слова Ялонена издание Verkkouutiset.

По его словам, несмотря на "истощение" российской армии, она продолжает своё продвижение. Также историк не исключает вероятности того, что Россия применит ядерное оружие. Министерство обороны РФ же исключает такую возможность. Ялонен сообщает, что сейчас никто не хочет говорить о военном вмешательстве Запада. Он подчёркивает, что речь идёт об интервенции в пределах границ Украины.

"Так что рано или поздно — если есть цель победить в этом [конфликте] — страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства", — дал совет Западу Ялонен.