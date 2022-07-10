Военкор Поддубный: сценарии с дальнобойными РСЗО HIMARS уже просчитаны

Поставка США украинской армии реактивных систем залпового огня HIMARS может создать риски для многих российских регионов. Западные аналитики убеждены, что ВСУ получат возможность наносить удары на глубокому тылу России.

Военный корреспондент Евгений Поддубный прокомментировал поставки американских РСЗО на Украину и отметил, что возможности ВСУ по дальности нанесения точных ударов возрастут почти в три раза.

"При определённой доле везения и умения неонацистские силы смогут дотянуться до Смоленска, Брянска, Курска, Воронежа, Ростова и Севастополя", — написал военкор.

Однако Поддубный считает, что российские системы противовоздушной обороны ликвидируют американские ракеты в случае атаки со стороны ВСУ.