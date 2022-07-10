Представитель МО РФ сегодня во время своего традиционного ежедневного брифинга сообщил об ущербе, нанесённом за сутки ВСУ российскими ВС.
"В результате высокоточного удара по артиллерийскому подразделению ВСУ и складу боеприпасов в городе Славянске было убито до 100 украинских бойцов и уничтожено более тысячи снарядов для американских гаубиц типа М777, а также около 700 снарядов для "Градов". Кроме того, были уничтожены три командных пункта украинской армии в Бахмуте (Артемовске), Минковке и Соледаре".
Игорь Конашенков также сообщил, что под Харьковом была атакована украинская националистическая группировка "Кракен". Она понесла потери в технике и личном составе. Чтобы восполнить большие кадровые потери, украинское военное командование направило на передовую неподготовленных резервистов, которые были мобилизованы в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Представитель МО также упомянул, что в результате нападения России в районе Константиновки были уничтожены два ангара с гаубицами М777 американского производства. Украинская армия, по его словам, использовала это оружие, чтобы подвергнуть обстрелу жилые кварталы в Донецке.
"Российские истребители типа Су-35 сбили два украинских истребителя типа Су-25 в районе Барвенково в Харьковской области и Троицкое в Донецкой Народной Республике. Украинский истребитель МиГ-29 был выведен из строя недалеко от населенного пункта Краснополье в Донецкой Народной Республике", — добавил генерал-лейтенант Конашенков.
Кроме того, по данным российского военного ведомства, зенитная артиллерия за последние 24 часа перехватила три украинских беспилотника, три баллистические ракеты типа "Точка-У", а также 20 снарядов "Ураган" и пять снарядов "Смерч".
Итого
По данным МО России, с начала СВО Украина потеряла в общей сложности 242 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотников, 353 зенитно-ракетных комплекса, 3995 танков и других бронемашин, 741 ракетную установку с несколькими ракетами, а также 3127 орудий и минометов.
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С 29 по 30 июня в Мадриде проходил саммит Североатлантического альянса.