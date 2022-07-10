Склад боеприпасов, три самолёта и много чего "по мелочи" - потери ВСУ за сутки

Представитель МО РФ сегодня во время своего традиционного ежедневного брифинга сообщил об ущербе, нанесённом за сутки ВСУ российскими ВС.

"В результате высокоточного удара по артиллерийскому подразделению ВСУ и складу боеприпасов в городе Славянске было убито до 100 украинских бойцов и уничтожено более тысячи снарядов для американских гаубиц типа М777, а также около 700 снарядов для "Градов". Кроме того, были уничтожены три командных пункта украинской армии в Бахмуте (Артемовске), Минковке и Соледаре".

Игорь Конашенков также сообщил, что под Харьковом была атакована украинская националистическая группировка "Кракен". Она понесла потери в технике и личном составе. Чтобы восполнить большие кадровые потери, украинское военное командование направило на передовую неподготовленных резервистов, которые были мобилизованы в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Представитель МО также упомянул, что в результате нападения России в районе Константиновки были уничтожены два ангара с гаубицами М777 американского производства. Украинская армия, по его словам, использовала это оружие, чтобы подвергнуть обстрелу жилые кварталы в Донецке.

"Российские истребители типа Су-35 сбили два украинских истребителя типа Су-25 в районе Барвенково в Харьковской области и Троицкое в Донецкой Народной Республике. Украинский истребитель МиГ-29 был выведен из строя недалеко от населенного пункта Краснополье в Донецкой Народной Республике", — добавил генерал-лейтенант Конашенков.

Кроме того, по данным российского военного ведомства, зенитная артиллерия за последние 24 часа перехватила три украинских беспилотника, три баллистические ракеты типа "Точка-У", а также 20 снарядов "Ураган" и пять снарядов "Смерч".

Итого

По данным МО России, с начала СВО Украина потеряла в общей сложности 242 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотников, 353 зенитно-ракетных комплекса, 3995 танков и других бронемашин, 741 ракетную установку с несколькими ракетами, а также 3127 орудий и минометов.