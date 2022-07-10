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Склад боеприпасов, три самолёта и много чего "по мелочи" - потери ВСУ за сутки

Силовые структуры » Министерство обороны

Представитель МО РФ сегодня во время своего традиционного ежедневного брифинга сообщил об ущербе, нанесённом за сутки ВСУ российскими ВС.

Склад боеприпасов, три самолёта и много чего "по мелочи" - потери ВСУ за сутки

"В результате высокоточного удара по артиллерийскому подразделению ВСУ и складу боеприпасов в городе Славянске было убито до 100 украинских бойцов и уничтожено более тысячи снарядов для американских гаубиц типа М777, а также около 700 снарядов для "Градов". Кроме того, были уничтожены три командных пункта украинской армии в Бахмуте (Артемовске), Минковке и Соледаре".

Игорь Конашенков также сообщил, что под Харьковом была атакована украинская националистическая группировка "Кракен". Она понесла потери в технике и личном составе. Чтобы восполнить большие кадровые потери, украинское военное командование направило на передовую неподготовленных резервистов, которые были мобилизованы в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Представитель МО также упомянул, что в результате нападения России в районе Константиновки были уничтожены два ангара с гаубицами М777 американского производства. Украинская армия, по его словам, использовала это оружие, чтобы подвергнуть обстрелу жилые кварталы в Донецке.

"Российские истребители типа Су-35 сбили два украинских истребителя типа Су-25 в районе Барвенково в Харьковской области и Троицкое в Донецкой Народной Республике. Украинский истребитель МиГ-29 был выведен из строя недалеко от населенного пункта Краснополье в Донецкой Народной Республике", — добавил генерал-лейтенант Конашенков.

Кроме того, по данным российского военного ведомства, зенитная артиллерия за последние 24 часа перехватила три украинских беспилотника, три баллистические ракеты типа "Точка-У", а также 20 снарядов "Ураган" и пять снарядов "Смерч".

Итого

По данным МО России, с начала СВО Украина потеряла в общей сложности 242 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотников, 353 зенитно-ракетных комплекса, 3995 танков и других бронемашин, 741 ракетную установку с несколькими ракетами, а также 3127 орудий и минометов.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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