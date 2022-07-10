Спецназ "Отважных" уничтожил группу диверсантов ВСУ в районе Лисичанска

Группировка "О" ВС России продолжает успешно уничтожать нацистов на Украине. В этот раз "Отважные" разбили спецгруппу ВСУ и захватили иностранное оружие в качестве трофеев в ЛНР. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

Отмечается, что российские спецназовцы захватили группу диверсантов и вскрыли несколько схронов с оружием НАТО в районе недавно освобождённой Волчеяровки и Лисичанского НПЗ.

Военные корреспонденты передают, что часть диверсантов была уничтожена, остальных взяли в плен. Среди трофеев есть ПТРК Javelin, шведские гранатометы AT, а также различное стрелковое вооружение и боеприпасы к нему.