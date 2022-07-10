Группировка "О" ВС России продолжает успешно уничтожать нацистов на Украине. В этот раз "Отважные" разбили спецгруппу ВСУ и захватили иностранное оружие в качестве трофеев в ЛНР. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".
Отмечается, что российские спецназовцы захватили группу диверсантов и вскрыли несколько схронов с оружием НАТО в районе недавно освобождённой Волчеяровки и Лисичанского НПЗ.
Военные корреспонденты передают, что часть диверсантов была уничтожена, остальных взяли в плен. Среди трофеев есть ПТРК Javelin, шведские гранатометы AT, а также различное стрелковое вооружение и боеприпасы к нему.
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Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.