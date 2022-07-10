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МО Украины: Зеленский приказал отвоевать юг, ВСУ собирают миллионную армию

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский приказал отвоевать юг страны, Вооруженные силы Украины собирают миллионную армию.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, киевская власть собирает миллионную армию, чтобы вернуть юг Незалежной. Резников подчеркнул, что глава государства приказал украинской армии вернуть прибрежные районы, которые жизненно необходимы для экономики.

Также Зеленский пообещал, что в течение "ближайших недель" будет добиваться признания "преступлений РФ" по всему миру. А российских "военных преступников", обещает он, будут ловить по всему миру даже в возрасте 90-100 лет.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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