Данилов: или победа ВСУ или Россия закроет проект под названием "Украина"

Сейчас идёт решающая битва, которая решит — быть государству Украина или Россия "закроет этот проект".

Об этом в эфире "1+1" сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Я не хочу преувеличивать, но сегодня решается судьба нашей страны — будем ли мы существовать ближайшие десятки-сотни лет или Россия ещё один раз будет иметь попытку закрыть проект под названием Украина", — заявил глава службы нацбезопасности Украины.

По его словам, они не могут это допустить, потому что этому киевскому режиму такое поражение "не простят потомки".

"В 1991 году мы освободились от рабства, нам нужно в этом вопросе поставить точку", — подытожил Данилов.