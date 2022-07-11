Мирошник: в Северске десятками расстреливают тербатовцев "при попытке к бегству"

Представитель Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что от бегства украинских боевиков из Северска сдерживают только заградительные отряды, которые сразу ликвидируют дезертиров.

По словам посла ЛНР, именно благодаря заградотрядам, ВСУ удаётся удерживать Северск.

"Только заградотряды удерживают разбегающиеся тербаты в Северске", — заявил Мирошник. — Расположились на западной окраине и в буквальном смысле отстреливают "побратимов" при попытке к бегству из городка. Сообщают о десятках расстрелянных тербатовцев "при попытке к бегству". Вспыхивают перестрелки "между своими".

Как подчеркнул Мирошник, в заградотрядах большая часть боевиков выходцы из нацформирований, которые призваны следить, чтобы украинская армия "не разбежалась" из города.

"Сейчас в Северске остаются подразделения тербатов и наскоро мобилизованных нацгвардейцев", — резюмировал Мирошник.