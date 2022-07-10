Мирошник: ВСУ не смогут долго сдерживать наступление союзных войск в Северске

Союзные войска с боями освободили населённый пункт Григоровку и продолжают наступление на Северск. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник.

Как сообщают местные жители, из Северска боевики всё больше уходят в пригород и пытаются там создать укрепрайон из вырытых наскоро позиций и возведённых кое-как фортификационных сооружений, заметил дипломат.

По его мнению, уже всем ясно, что ВСУ не смогут долго сдерживать наступление союзных войск в Северске, поэтому отдельные подразделения скрытно покидают город. А остаются на позициях, в основном, насильно мобилизованные тербаты.

Мирошник добавил также, что отходящие боевики пытаются обстреливать уже освобождённые территории. Были прилёты по пригороду Лисичанска Новодружеску.

Это ещё одно доказательство того, что пока украинских боевиков не отбросят, как минимум, на расстояние действия самого дальнобойного оружия, которым они располагают, нельзя говорить о безопасности населения Республики, заключил Мирошник.