19FortyFive: Россия не оставляет ВСУ шансов в артиллерийской войне

Выбранная ВС РФ артиллерийская тактика приводит к новым сокрушительным разгромам ВСУ. Россия побеждает за счет количества орудий и использования БПЛА.

Союзные войска ВС РФ и ополчения ЛДНР продолжают наносить результативные артиллерийские и ракетные удары по украинским вооружённым формированиям, которые вынуждены отступать под непрерывными атаками. ВСУ нечего противопоставить новой тактике российской артиллерии, пишет американское издание 19FortyFive, ссылаясь на отчёт британского аналитического центра.

Российское командование продолжает беречь личный состав, солдаты идут в атаку только после массированной артподготовки по позициям противника. По подсчетам специалистов США, у России нет превосходства над Украиной по боевым частям, так как Кремль отказался проводить мобилизацию, но у нее гораздо больше артиллерии.

ВС РФ может позволить себе ежедневно расходовать 20 тысяч снарядов, что втрое превосходит показатели украинской армии. Эксперты уточняют, что российская артиллерия намного эффективнее в связке с беспилотниками.

"Дроны-корректировщики позволяют развертывать небольшие подразделения всего из одного или двух орудий для нанесения эффективных ударов, а не целые батареи из шести орудий", — отмечают авторы материала.

К тому же дальнобойные гаубицы постоянно прикрываются миномётами, а это не позволяет ВСУ ввести эффективную контрбатарейную борьбу.