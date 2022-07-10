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Залп РСЗО "Ураган" уничтожил казарму с националистами ВСУ в городе Часов Яр

Силовые структуры

Залпом российского комплекса "Ураган" была разрушена казарма ВСУ в оккупированном украинскими националистами городе Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Залп РСЗО "Ураган" уничтожил казарму с националистами ВСУ в городе Часов Яр

Союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР нанесли удар реактивными ракетами в качестве ответа за массированный обстрел Донбасса. По информации источников, разрушенное здание в городке Часов Яр под Артёмовском боевики украинских вооруженных формирований использовали в качестве казармы.

Как сообщают местные СМИ, под обломками находятся 30 человек. Несмотря на заверения украинских журналистов, что в здании проживали мирные жители, на опубликованных кадрах можно увидеть, как завалов извлекают людей в военной форме.

"Вероятней всего, дом использовался в качестве огневого пункта боевиками ВСУ или теробороновцами", — пришёл к выводу политолог Руслан Осташко.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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