Залп РСЗО "Ураган" уничтожил казарму с националистами ВСУ в городе Часов Яр

Залпом российского комплекса "Ураган" была разрушена казарма ВСУ в оккупированном украинскими националистами городе Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР нанесли удар реактивными ракетами в качестве ответа за массированный обстрел Донбасса. По информации источников, разрушенное здание в городке Часов Яр под Артёмовском боевики украинских вооруженных формирований использовали в качестве казармы.

Как сообщают местные СМИ, под обломками находятся 30 человек. Несмотря на заверения украинских журналистов, что в здании проживали мирные жители, на опубликованных кадрах можно увидеть, как завалов извлекают людей в военной форме.

"Вероятней всего, дом использовался в качестве огневого пункта боевиками ВСУ или теробороновцами", — пришёл к выводу политолог Руслан Осташко.