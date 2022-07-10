Залпом российского комплекса "Ураган" была разрушена казарма ВСУ в оккупированном украинскими националистами городе Часов Яр Донецкой Народной Республики.
Союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР нанесли удар реактивными ракетами в качестве ответа за массированный обстрел Донбасса. По информации источников, разрушенное здание в городке Часов Яр под Артёмовском боевики украинских вооруженных формирований использовали в качестве казармы.
Как сообщают местные СМИ, под обломками находятся 30 человек. Несмотря на заверения украинских журналистов, что в здании проживали мирные жители, на опубликованных кадрах можно увидеть, как завалов извлекают людей в военной форме.
"Вероятней всего, дом использовался в качестве огневого пункта боевиками ВСУ или теробороновцами", — пришёл к выводу политолог Руслан Осташко.
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