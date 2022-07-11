Западные страны будут вынуждены вернуться к переговорам с Россией, но уже в качественно иной для РФ форме.
Об этом сообщил руководитель аналитического бюро проекта "СОНАР-2050" Иван Лизан.
По его словам, прогнозировать начало масштабной войны в нынешнем контексте сложно. Прошлые войны — это битвы индустриальных государств, каждая страна могла выставить десятки миллионов бойцов на фронт. Причем солдаты были тогда моложе — это серьёзное преимущество, полагает эксперт.
"Сто лет назад средний возраст жителя Российской Империи был в районе 20 лет. Сейчас в России средний возраст 43 года. Люди в таком возрасте не хотят революции, они, как правило, с детьми и ипотеками. В Европе та же самая история", — заявил аналитик в интервью изданию "Украина.ру".
При этом он надеется что вместо скатывания к мировой войне стороны придут к пониманию необходимости переговоров.
Правда, эти переговоры уже будут проходить "в качественно другой ситуации для России". Запад ужу не сможет игнорировать желания России, как это было перед началом СВО, подытожил Лизан.
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Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.