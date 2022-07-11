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Эксперт Лизан: война Запада против России маловероятна

Силовые структуры

Западные страны будут вынуждены вернуться к переговорам с Россией, но уже в качественно иной для РФ форме.

Эксперт Лизан: война Запада против России маловероятна

Об этом сообщил руководитель аналитического бюро проекта "СОНАР-2050" Иван Лизан.

По его словам, прогнозировать начало масштабной войны в нынешнем контексте сложно. Прошлые войны — это битвы индустриальных государств, каждая страна могла выставить десятки миллионов бойцов на фронт. Причем солдаты были тогда моложе — это серьёзное преимущество, полагает эксперт.

"Сто лет назад средний возраст жителя Российской Империи был в районе 20 лет. Сейчас в России средний возраст 43 года. Люди в таком возрасте не хотят революции, они, как правило, с детьми и ипотеками. В Европе та же самая история", — заявил аналитик в интервью изданию "Украина.ру".

При этом он надеется что вместо скатывания  к мировой войне стороны придут к пониманию необходимости переговоров.

Правда, эти переговоры уже будут проходить "в качественно другой ситуации для России". Запад ужу не сможет игнорировать желания России, как это было перед началом СВО, подытожил Лизан.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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