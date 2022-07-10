Daily Star: торпеды “Посейдон” пугают НАТО своей мощью

ВМФ РФ получил "грозную” подводную лодку.

Недавно в Северодвинске на "Севмаше” состоялась передача Военно-Морскому Флоту России исследовательской подлодки "Белгород”, сообщила газета Daily Star.

Как сказали представители компании, глубоководный аппарат предназначен для различных видов научных исследований и поисково-спасательных операций.

Зловещий вид субмарины "Белгород” пугает, отметил обозреватель Daily Star. Дело в том, что она является первым атомным торпедоносцем "Посейдон”.

"Российский флот получил суперподводную лодку, способную уничтожать прибрежные города. Она вооружена шестью ядерными торпедами "Посейдон”, которые в два раза больше баллистических ракет, запускаемых обычными подводными лодками, и в 30 раз больше обычных "тяжелых” торпед”, — подчеркнули в издании.

Предположительно, систему могут оснастить термоядерной боеголовкой с небывало высокой мощностью — до 100 мТ. Взрыв такого боезаряда может вызвать гигантское цунами и радиоактивные осадки, которые "обезлюдят обширные районы" и сделают их недееспособными для военной, экономической или другой деятельности" на много лет.

"Отсутствие у "Посейдона” зависимости от спутников и тот факт, что он может пройти под системой противоракетной обороны, означает, что его использование приведет к медленной, но неизбежной гибели”, — пишет газета.