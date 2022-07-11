Курорт "Голубые озёра" перешёл под контроль Народной милиции Донецкой Народной Республики. После того, как озёра и населённый пункт Щурово были освобождены от украинских боевиков, ВСУ сбежали на безопасное расстояние и обстреляли регион.
Одна из местных жительниц заявила, что озёра и посёлок регулярно попадают под огонь украинских националистов поздней ночью и ранним утром.
Когда вся территория ДНР будет освобождена от ВСУ, на курорт снова смогут приезжать туристы, передают военные корреспонденты "Русской весны".
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Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.