ВС РФ продвигаются к дороге на Марьинку, в районе Угледара идут активные бои

Союзные силы России и Народной милиции продвигаются к дороге, которая соединяет Угледар с Марьинкой. Часть населённого пункта находится под контролем украинской армии, поэтому ВСУ именно обстреливают Донецк, Докучаевск и другие города ДНР со стороны Марьинки.

На Угледарском направлении союзные войска наносят артиллерийские удары по позициям украинских боевиков, применяя как ствольную артиллерию, так и реактивные системы залпового огня. Однако на данный момент в Генштабе ВСУ не признали продвижения российских войск к дороге Угледар-Марьинка.

Когда транспортная "артерия" будет заблокирована для украинской армии, группировка киевского режима будет рассечена на две части. Разделённые формирования ВСУ могут попасть в огневые мешки с возможностью полного окружения в дальнейшем, передаёт "Военное обозрение".