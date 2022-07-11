Позиции HIMARS уничтожены масштабным ударом РСЗО “Град” и “Ураган”

Новая попытка ВСУ использовать РСЗО HIMARS для нанесения ударов по Донбассу закончилась ответными ударами российской армии.

Ночью националисты предприняли очередную попытку использовать поставленные США системы для ударов по населенным пунктам ЛДНР. Массированными контратаками реактивных систем залпового огня “Град” и “Ураган” американские системы были уничтожены.

Позиции украинских боевиков находились в районе Артёмовска, Константиновки и Краматорска, сообщает fin-journal.info.

Судя по видео, всего было нанесено около сотни ударов, причём в ловушку попали HIMARS, поскольку в небе находились БПЛА, а в воздушном пространстве Белоруссии находился самолет раннего предупреждения А-50, зафиксировавший координаты ударов.

Ранее сообщалось, что российской артиллерии удалось уничтожить установку новых ракет НАТО Brimstone.

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