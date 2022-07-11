Военкор Поддубный показал место уничтожения наёмников из Грузии и Белоруссии

Бойцы российского спецназа продолжают уничтожать иностранцев, приехавших на Украину для того, чтобы "убивать русских". Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Репортёр показал место, где бойцы спецназа РФ ликвидировали иностранных наёмников. На кадрах видны сгоревшие гражданские автомобили — пикапы, фургоны, которые использовали боевики.

По словам журналиста, у наёмников, среди которых были граждане Грузии и Белоруссии, воюющие на стороне киевского режима, была своя специальная задача — обеспечить отход основных сил ВСУ.

Группу боевиков вовремя обнаружили российские разведчики, которые передали данные бойцам спецназа. А они уже полностью разгромили отряд иностранных наёмников, рассказал военкор.

"Как Идлиб стал зоной притяжения для террористического интернационала, так и Украина теперь магнит для неонацистского и русофобского отребья. Приезжают пострелять в русских, уезжают в плен, либо без рук и ног, либо вообще в цинке", — заключил он.