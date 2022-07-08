На Украине воюет немало иностранных наёмников. И многие из них удивлены тем, с чем им пришлось столкнуться в ходе боевых действий. Западные ветераны заявляют, что такого они ещё нигде не видели, а также их пугает хаос в рядах ВСУ. Об этом пишет The New York Times.
Издание отмечает, что на передовой много "добровольцев", которые находятся лишь в начале своего пути. Однако есть и ветераны, которые за четыре месяца никак не могут привыкнуть к тяжёлой реальности. По их словам, украинский конфликт не похож ни на один из тех, что они видели раньше.
Так, американские и британские ветераны Афганистана и Ирака привыкли рассчитывать на прикрытие с воздуха и другую важную поддержку. Но на Украине им приходится воевать по старинке, сообщает NYT.
"Солдаты удачи" заявляют, что у ВСУ и их союзников-иностранцев нет даже самых элементарных вещей и инструментов современной войны, а часто и регулярного пайка. При этом российские войска лучше вооружены и превосходят их численно.
Многие из сотен наёмников, прибывших на помощь Украине, столкнувшись с суровой реальностью, вынуждены были уехать. Часть потенциальных бойцов до сих пор скитается по стране: кто-то пытается найти компанию, другие же только осматриваются, а третьи ищут единомышленников ультраправых взглядов, пишет издание.
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