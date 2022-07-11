Националисты из белорусского отряда "Волат" попали в плен к бойцам ЛНР

Бойцы ЛНР в районе населённого пункта Волчеяровка захватили в плен диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), в состав которой входили участники белорусского националистического отряда "Волат".

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв отметил в интервью ТАСС, что националисты из "Волата" ещё в 2014 году приехали на территорию Донбасса в качестве добровольцев.

"В районе Волчеяровки наши подразделения взяли в плен ДРГ, принадлежащую белорусским националистам и нацистам из "Волата", — сказал он.

При этом Киселёв подчеркнул: захваченная в плен группа была причастна к попытке государственного переворота в Белоруссии. Он выразил надежду на то, что белорусские правоохранители установят личности всех участников отряда "Волат". По его мнению, все националисты должны понести заслуженное наказание.

Ранее сообщалось, что под Лисичанском удалось ликвидировать белорусский националистический батальон "Полка Кастуся Калиновского".