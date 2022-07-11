Заявления о контрнаступлении нужны Киеву для получения новой военной помощи от западных стран. Такое мнение выразил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
В интервью РИА Новости он отметил, что у украинского президента Владимира Зеленского нет времени ждать реальных побед, поэтому он говорит о них заранее, независимо от того, будут они или нет.
Как пояснил посол, морально-психологический настрой продолжает падать в Вооружённых силах Украины (ВСУ). Желающих идти на фронт в качестве "пушечного мяса" становится всё меньше, указал Мирошник. При этом он обратил внимание на то, что потребности Киева продолжают расти.
Комментируя слова министра обороны Украины Алексея Резникова о подготовке для контрнаступления "миллионных боевых сил, оснащённых западной техникой", он подчеркнул: на самом деле речь идёт о претензии Киева к Западу.
"Это своего рода претензия к Западу, который в недостаточном количестве, по мнению Украины, предоставляет им и деньги, и вооружение", — сказал посол.
Он считает, что украинские власти пытаются найти виновных в "проигрышах" ВСУ.
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