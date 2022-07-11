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Автор Любовь Степушова

Наступление "миллионной армии" ВСУ из кабинетов и окопов видится по-разному

Силовые структуры » Министерство обороны

Киевский режим анонсировал наступление миллионной армией с целью "деоккупировать" юг Украины. Эксперты отрицают возможность успеха, но на фронте с российской стороны всё выглядит не так оптимистично.

Наступление "миллионной армии" ВСУ из кабинетов и окопов видится по-разному

Киев анонсировал наступление "миллионной армии" на юг

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times, сообщил, что Владимир Зеленский поручил генштабу страны разработать план "деоккупации" южных районов, имеющих жизненно важное значение для экономики страны. Он добавил, что Украина собирает миллионную армию для этого "вместе с Национальной гвардией Украины, полицией и пограничниками".

Глава Николаевской области Виталий Ким подтвердил, что есть такое распоряжение — освободить юг, и "чем дальше, тем больше будет гореть в Херсоне складов БК и вражеских командных пунктов", — сказал Ким в видеообращении в своём Телеграм-канале.

Одновременно "министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий" Ирина Верещук выступила с призывом к населению покинуть "подконтрольный России юг", так как миллионная армия уже "начинает контрнаступление".

Украинские источники: вернуть территории нереально

Украинские Телеграм-каналы восприняли со скептицизмом эту информацию. "Резидент" пишет, что "на данный момент, у нас нет возможности отвоевать Херсон", а "слив был сделан для того, чтобы посмотреть реакцию российских войск".

Со своей стороны "Легитимный" указывает, что это попытка поднять моральный дух общества и армии, а, на самом деле, "вернуть эти территории фактически нереально". И не только по военным причинам, но и по причине стабилизации жизни на них.

Ссылаясь на свой анонимный источник, канал пояснил, что при массированном контрнаступлении, потери ВСУ на этом участке будут огромными. Также ВСУ должны превосходить россиян минимум в 2-3 раза в живой силе, быть лучше оснащены, а тяжёлого вооружения и артиллерии должно быть больше, чем у обороняющихся.

Стоит также понимать, что при обороне у РФ будет огромное преимущество в авиации, резюмирует "Легитимный".

Российские эксперты: Зеленский должен оправдывать вложенные в него деньги

В комментарии для Pravda.Ru, руководитель Центра прикладных политико-военных исследований в Московском Государственном Университете им. Ломоносова (МГУ), кандидат военных наук, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский назвал решение Киева глупостью.

"Это глупость. Пусть собирает трёхмиллионную армию. Ещё лучше — пятимиллионную армию. Вооружает их лопатами, и пусть идут освобождать юг", — сказал эксперт.

Со своей стороны, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Pravda.Ru отметил, что заявление Киева о наступлении связано с тем, что необходимо поддерживать желание Запада выделять киевскому режиму ресурсы.

Если за июль-август не будет каких-то коренных изменений на фронтах, то вряд ли он сможет надеяться на поток вооружения, денег и так далее, отметил эксперт.

Якобы миллионная армия тоже работает на это убеждение, сказал Андрей Кошкин.

"Они собирают, мобилизовывают, трижды уже преступников выпускали из тюрем для того, чтобы собрать для контрудара силы. И под этот контрудар они всё время просят новое более мощное вооружение, чтобы обеспечить успех", — сказал он.

Эксперт считает, что действия российской армии постоянно в режиме наступления являются показателем того, что "они высокоэффективны и адаптированы под те формы боевых действий, которые предлагают Вооруженные силы Украины".

"То есть, наши не числом, а умением, в состоянии постоянно побеждать и освобождать всё новые и новые населённые пункты", — сделал вывод Андрей Кошкин.

Предупреждение с фронта: ВСУ могут нивелировать российское преимущество

Не так оптимистичен автор Телеграм-канала "Старше Эдды", который воюет в СВО. Он предупреждает, что с поставками РСЗО HIMARS ВСУ получат в своё пользование "этакий небольшой "Искандер", то есть высокоточное оружие, способное наносить очень серьёзные потери.

"Учитывая тот момент, что по количеству личного состава задействованного на фронте Украина очень существенно нас опережает, массовое применение ракетного оружия большой точности вкупе с высокоточными артиллерийскими снарядами, сможет нивелировать наше преимущество на поле боя", — отметил военнослужащий одной из союзных армий.

"Старше Эдды" учитывает также тот момент, что на ВСУ работает "практически вся западная промышленность, а космическая разведка, работающая на Киев, существенно превосходит нашу орбитальную группировку", поэтому он не "не стал зарекаться от подобного".

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