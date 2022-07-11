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Reuters: если Киев не подпишет соглашение на условиях Москвы, Украину ждёт крах

Силовые структуры

Несмотря на потери, ВСУ продолжают сопротивление, которое проявляется даже не в столкновениях с российской армией, а в хаотичных обстрелах мирных населённых пунктов. Тем временем Киев постоянно хвастается “победами” и угрожает контрнаступлением.

Reuters: если Киев не подпишет соглашение на условиях Москвы, Украину ждёт крах

Однако российский посол в Британии Андрей Келин полагает, что ситуация для киевского режима безнадёжна. И если Киев не подпишет соглашение на условиях Кремля, то Украину ждёт крах.

Об этом сообщило издание Reuters.

Дипломат подчеркнул, что освобождение всего Донбасса неизбежно. Все задачи будут выполнены.

По его словам, вывод ВС РФ с юга Украины, на котором настаивает Зеленский, невозможен. Как показывает опыт в Киеве и Черниговской области, сразу после выхода наших войск бандеровцы устроили там провокации, которые повлекли за собой жертвы среди мирных граждан.

А значит, отвод ВС РФ на рубежи до 24 февраля, даже не обсуждаются. Киев должен исходить из реальности, если не хочет полного развала страны.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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