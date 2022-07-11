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Шурыгин заявил о невозможности для Украины вести "внятное контрнаступление"

Силовые структуры

У украинской армии нет никакой возможности не только отвоевать утраченные земли, но и вести какое-то внятное контрнаступление.

Шурыгин заявил о невозможности для Украины вести "внятное контрнаступление"

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Так аналитик прокомментировал слова главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова, заявившего, что президент Владимир Зеленский приказал отвоевать юг страны. При этом лидер Незалежный отметил, что Запад должен помогать ВСУ в выполнении поставленных целей, сообщают "Известия".

"Зеленский приказы такие отдает каждые сутки, а может, и чаще. Вопрос — в исполняемости. Пока я не вижу у Украины возможности не то что отвоевать свои утраченные территории, но и вести какое-то внятное контрнаступление. Потому что как они ни пытались, у них сейчас кроме потерь не выходит ровным счетом ничего. Поэтому я скептически отношусь к таким заявлением. Они нужны, чтобы поддерживать боевой дух", — сказал в интервью обозреватель.

По его словам, Киеву неоткуда брать десяток организованных боеготовых и боеспособных бригад.

"То, что они получают, они начинают немедленно использовать. Поэтому, о чем говорит Резников, я не знаю, учитывая, что мы ведем 24 часа в сутки разведку и вряд ли в этом случае наш Генштаб смог проворонить подготовку к такому большому наступлению", — подытожил Шурыгин.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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