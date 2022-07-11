Мирошник: ВСУ начали отходить из Северска — открывается дорога на Славянск

ВСУ уже чувствуют подход к Северску российских войск, а потому постепенно выводят свои формирования.

Но оставшимся в городе наёмникам терять нечего, и они хотят сражаться.

"Основное укрепление — это Северск, но сейчас по данным оттуда речь идёт, что все понимают исход. Сейчас есть определённое сопротивление, но ночью оттуда продолжают выходить. Скорее всего, что там остались либо часы, либо несколько дней до взятия именно Северска, а дальше будет открыта дорога на Славянск. Всё идёт в плановом режиме", — в эфире на телеканале "Россия 1" рассказал посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник.

Военкор Евгений Поддубный в то же время сообщил, что как раз у Северска на данный момент в основном сконцентрированы иностранные наёмники.

Журналист отметил, что на Украину сейчас стекаются русофобы и неонацисты всего мира.

"У Северска сейчас сконцентрированы подразделения "Иностранного легиона" — это и граждане Белоруссии, и Грузии, Польши, США, Великобритании, других европейских стран, огромное количество неонацистов из Южной Америки", — заявил Поддубный.

Бойцы спецназа РФ периодически выявляют позиции этих боевиков и наносят по ним удары.