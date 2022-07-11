Военкор Поддубный показал, как ВСУ наносит удары "фосфором" по мирному населению

Военкор Евгений Поддубный показал, как ВСУ бомбят "фосфором" по мирному населению. Киевскому режиму становится всё труднее скрывать собственные военные преступления.

На очередном видео корреспондент показал применение запрещённых фосфорных боеприпасов бандеровцами.

"Боевики формирований киевского режима вновь применили фосфорные боеприпасы. Прилежные ученики западных советников", — подписал кадры журналист.

Напомним, что фосфорные боеприпасы запрещены, но постоянно применяются националистами. Попадая на человеческую кожу, фосфор оставляет там сильнейшие ожоги. Во многих случаях люди, оказавшиеся под фосфорной атакой, погибают в муках.

Применяя такое в местах скопления мирных граждан, украинские военные знают, что уничтожат большое число простого населения.

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