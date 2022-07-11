Леонков: Киев сециально допустил утечку секретной информации о контрнаступлении

Утечку информации МО Украины о предстоящем наступлении ВСУ и "освобождении" юга страны от российской армии киевские чиновники намеренно допустили.

Об этом сообщает редактор журнала "Арсенал Отечества”, военный эксперт Алексей Леонков.

"Если контратака действительно готовится, есть три возможных объяснения. Либо оно произойдет, но не на юге, а в другом месте. Или оно не произойдет вообще. Ну, или в стане врага царит невероятная "неразбериха и шатание”. На третий вариант я не особенно рассчитываю, поэтому склоняюсь к первому. С этой точки зрения, направление Херсона кажется более очевидным и более желательным… Я склоняюсь к тому, что на самом деле контрнаступление будет происходить не там, а на севере Украины”, — отметил обозреватель.

Он обратил внимание на еще одну деталь. На саммите НАТО в Испании западные союзники дали понять президенту Владимиру Зеленскому, что продолжат военную помощь Киеву лишь в том случае, если Украина покажет им "военные результаты”. Леонов уверен, что делая такое громкое заявление, Киев показывает, что его активность проявляется не только на бумаге, но и на поле боя.

Кроме этого, прикрываясь такой "информационной завесой”, ВСУ готовятся к обороне Харькова, ожидая наступление российской армии.