Сивков о возможном контрнаступлении Украины: “Самоубийство для украинской армии”

Попытка ВСУ начать наступление на юге Украины будет самоубийством для армии.

Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.

Напомним, ранее МО Украины зявляло, что президент Владимир Зеленский отдал приказ "вернуть” южные территории, а для этого ВСУ мобилизуют миллион человек.

Аналитик уверен, что такой откровенно озвученный приказ — чистая пропаганда. По его словам, любая попытка выполнить его, приведёт к очень большим потерям живой силы ВСУ и техники.

Подобным заявлением киевский режим пытается оправдать надежды США, особенно в свете возможной передачи Украине тактической ракеты ATACMS с дальностью действия 300 км, отметил Сивков. Эксперт назвал "отчаянной мерой по спасению режима в Киеве” план по предоставлению Западом вооружения дальнего радиуса действия.