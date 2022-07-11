Военный НМ ДНР рассказал о боях с "Азовом"* под Мариуполем: страшные люди

Амвросиевский реабилитационный центр занимается лечением раненых в боях в ходе СВО военнослужащих ДНР. Порой медикам удаётся поставить на ноги даже прикованных к инвалидному креслу бойцов.

Солдат Алексей чудом остался жив после многочисленных осколочных ранений. Он получил повреждения мозга, из-за чего пока не может разговаривать. Рядом с ним — военный сотой бригады Юрий Лихатский: теперь он может передвигаться без трости. Он столкнулся с вооружёнными до зубов наёмниками. Юрий был ранен в боях за Марьинку и стал одним из двух оставшихся в живых бойцов своей группы, в которой было семь человек.

Ещё один боец Александр (имя изменено по его просьбе) был ранен под Мариуполем и встретился лицом к лицу с азовцами*.

"Сталкивались с азовцами*. Страшные люди — ничего не боялись. Выходили отстреливаться в абсолютно открытую местность. Получив тяжелое ранение, продолжали рваться в бой — как ни в чем не бывало", — рассказал военный в беседе с РИА Новости.

Получившие ранения говорят о спокойной обстановке в Амвросиевском реабилитационном центре, расположенном в 80 км от столицы ДНР.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ