Кедми: основная цель армии России на Украине — ликвидация ВСУ, ужасает Киев

Главной целью на Украине ВС РФ сегодня ставят физическую ликвидацию украинской армии, а вовсе не захват новых территорий.

Об этом сообщил военный эксперт Яков Кедми.

Специальную военную операцию Россия проводит ограниченными силами, а скорость её продвижения напрямую связана с задачей свести потери личного состава до минимума, напомнил аналитик. Можно ускориться, но РФ очень старается сохранить своих бойцов.

Российские солдаты постоянно предлагают националистам сложить оружие, после чего задача по демилитаризации Украины считалась бы завершённой. Взятие под контроль украинских регионов является второстепенной задачей для Москвы, а в приоритете физическое устранение военного контингента ВСУ, и это ужасает Киев, подчеркнул Кедми.

"Основная цель российской армии сегодня — не быстрый захват той или иной территории, а физическое уничтожение украинской армии", — заявил обозреватель.

И чем быстрее покончат с ВСУ российские военные, тем выше будет скорость дальнейшего их продвижения, подытожил эксперт.