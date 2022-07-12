Марочко: за прошедшие сутки украинская армия не обстреливала ЛНР

Украинские военные за прошедшие сутки не обстреливали населённые пункты, расположенные на территории Луганской Народной Республики.

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко подтвердил, что в понедельник, 11 июля, ударов ВСУ по республике не было выявлено.

"За истёкшие сутки, 11 июля 2022 года, представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населённым пунктам не зафиксировано", — отметил офицер.

3 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении Луганской Народной Республики от украинских националистов. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отход военных ВСУ из Лисичанска, однако добавил, что они вернутся на позиции, когда получат западное оружие.

Путин призвал союзные силы продолжать освобождение территорий по примеру ЛНР. Он отметил, что все подразделения должны действовать в соответствии с утверждённым планом.