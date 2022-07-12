Хакер RaHDIt: боевой дух военных ВСУ заметно падает на передовой

Боевой дух украинских солдат пока ещё силён в Киеве и Львове, однако он заметно падает на передовой. Об этом заявил участник хакерской группы RaHDIt.

В интервью РИА Новости он отметил, что военные, находящиеся в Киевской и Львовской областях, не наблюдают реальную обстановку на полях сражений. По его словам, боевики ВСУ, которые своими глазами видят события на передовой, оценивают ситуацию иначе.

"Так как есть угроза жизни, боевой дух сильно падает", — сказал хакер.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что последние шаги украинских солдат свидетельствуют о хаосе в ВСУ и отсутствии качественной подготовки.

При этом он подчеркнул: действия российских военных на Украине стали более активными и скоординированными, если сравнивать с первыми месяцами спецоперации.