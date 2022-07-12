ВСУ: белорусские ударные беспилотники пытались нанести удар по Украине

Беспилотники-камикадзе Белоруссии попытались нанести удары по территории Украины.

В ударах по Украине были использованы новейшие беспилотники "Чекан”. Об этом сообщает ВСУ и якобы найденные обломки БПЛА, который сначала приняли за аппарат "Куб”. Однако анализ показал, что это был беспилотный аппарат белорусского производства. Его ВСУ часом ранее идентифицировали как БПЛА-камикадзе "Чекан”, сообщил портал "Милитарист”.

Отмечено, что беспилотный летательный аппарат был сбит ВСУ — детонации боевых частей не произошло, и это дало возможность его идентифицировать.

Официальных комментариев из Белоруссии по поводу заявления украинских боевиков не поступало, но в середине мая в прямом эфире белорусского телеканала глава Военно-промышленного комитета РБ Дмитрий Пантус сообщал, что БПЛА проходит испытания и скоро поступит на вооружение армии страны.