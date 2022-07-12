Коммерческий спутник Worldview-2, принадлежащий США, снимал Новую Каховку за несколько дней до удара со стороны украинской армии.
По информации РИА Новости, съёмки проводились в минувшую пятницу, 8 июля, то есть за три дня до атаки ВСУ с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, полученных от США в рамках военной помощи.
Американские спутники также фотографировали Белгород, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области, остров Змеиный, район буровых платформ в Чёрном море незадолго до ударов со стороны Украины.
Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что количество погибших в результате атаки ВСУ на Новую Каховку увеличилось до семи человек. Ещё порядка 40 мирных жителей обратились за медицинской помощью.
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