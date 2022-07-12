Количество погибших в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке увеличилось до семи человек. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
По его словам, порядка 40 человек получили ранения во время атаки со стороны украинских боевиков.
"Я знаю точно о семи погибших и около 40 человек, которые обратились за помощью", — сказал Леонтьев в интервью РИА Новости.
Он добавил, что город столкнулся с настоящей катастрофой.
В ночь на 12 июля ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. В городе взорвались склады с селитрой, повреждены больница, частные дома и городская инфраструктура. Как пояснил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов, украинские военные применили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.