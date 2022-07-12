Леонтьев: число погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке выросло до семи

Количество погибших в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке увеличилось до семи человек. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

По его словам, порядка 40 человек получили ранения во время атаки со стороны украинских боевиков.

"Я знаю точно о семи погибших и около 40 человек, которые обратились за помощью", — сказал Леонтьев в интервью РИА Новости.

Он добавил, что город столкнулся с настоящей катастрофой.

В ночь на 12 июля ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. В городе взорвались склады с селитрой, повреждены больница, частные дома и городская инфраструктура. Как пояснил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов, украинские военные применили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS.