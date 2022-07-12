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В Киеве подсчитали своих пропавших без вести и решили, что они в плену

Силовые структуры

Во время специальной военной операции российская армия взяла в плен большое количество пленных. Также немало брошенных на поле боя украинцев было похоронено в безымянных могилах союзными силами.

В Киеве подсчитали своих пропавших без вести и решили, что они в плену

Киев считает, что на Украине 7 тыс. военнослужащих — пропавшие без вести. Из них большинство якобы в плену.

Об этом заявил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

"Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ и это разные институции. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. ВСУ дает данные о двух тысячах пропавших военных. Наш колцентр имеет ориентировочно 7200 человек", — рассказал украинский чиновник.

По его мнению, большинство из пропавших военнослужащих находится в плену. Примером он приводит боевиков 1-го батальона 36-й бригады.

"Их вывезли в Россию… Мы понимаем, что практически весь батальон — в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими. Рано или поздно они попадут в список на обмен и вернутся домой. Вот это тот случай, когда мы точно знаем, что без вести пропавшие — живы", — надеется Котенко.

Напомним, в конце июня в рамках обмена из плена вышли 144 украинских боевика, среди них 95 взятых в плен на "Азовстали". Обменивали тяжелораненых или потерявших конечности националистов.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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