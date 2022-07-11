На территории Луганской Народной Республики убит наёмник ВСУ, гражданин Грузии Каха Гоголи.
Об этом сообщил грузинский телеканал "Формула".
Боевик ликвидирован у города Лисичанска. Обстоятельства гибели наёмника пока не известны. Сейчас тело боевика находится в одном из моргов Киева. Посольство Грузии уже поставлено в известность о гибели своего гражданина. Тело боевика могут доставить домой в течение нескольких дней.
Гоголи проживал в городе Поти, был уроженцем Абхазии. Другой наёмник в интервью телеканалу рассказал, что погибший воевал в Донбассе с 2014 года.
После начала спецоперации на Украине, в Донбассе уничтожено уже 17 грузинских бандитов. Ещё 6 наёмников-грузин было убито там в 2014–17 гг.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.