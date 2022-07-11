ВКС РФ ликвидировали очередного грузинского наемника Каху Гоголи

На территории Луганской Народной Республики убит наёмник ВСУ, гражданин Грузии Каха Гоголи.

Об этом сообщил грузинский телеканал "Формула".

Боевик ликвидирован у города Лисичанска. Обстоятельства гибели наёмника пока не известны. Сейчас тело боевика находится в одном из моргов Киева. Посольство Грузии уже поставлено в известность о гибели своего гражданина. Тело боевика могут доставить домой в течение нескольких дней.

Гоголи проживал в городе Поти, был уроженцем Абхазии. Другой наёмник в интервью телеканалу рассказал, что погибший воевал в Донбассе с 2014 года.

После начала спецоперации на Украине, в Донбассе уничтожено уже 17 грузинских бандитов. Ещё 6 наёмников-грузин было убито там в 2014–17 гг.