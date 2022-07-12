Дубовой: ВСУ в Донбассе в ближайшее время будут отчаянно цепляться за Харьков

Настроения у сдавшихся пленных в Лисичанске весьма пессимистичные — даже кадровый офицерский состав ВСУ не хочет воевать. Националисты понимают, что территорию Донбасса им придётся отдать.

Об этом сообщил военкор Геннадий Дубовой.

По его словам, если бандеровцы и будут оказывать сопротивление, то уже на "харьковской земле", которую украинские боевики считают своей.

"Понимая, что им придется сдать ЛДНР, они не держатся в обороне. Им самое главное — сохранить живую силу для того, чтобы вести политический торг. Им надо продемонстрировать, что у них есть боеспособная армия. В Лисичанске очень много было призвано местных. Лисичанцы намекали, что ВСУшники из местных, зная, что их не очень любят на Украине, как выходцев из Донбасса, переоделись в гражданское и остались в городе. Выявление их — это уже дело МГБ", — отметил военный корреспондент.

Ну а проблему с Северском решать будут также быстро и оперативно, как и в случае с Лисичанском, в интервью "Украине.ру" рассказал журналист.

"Главное — это Славянск, Краматорск и Авдеевка. Пока мы не ликвидируем тамошние нарывы, они не перестанут держать под постоянным напряжением и убивать мирных жителей", — подчеркнул Дубовой.

От подытожил, что сопротивление украинской армии действительно становится всё слабее, и это из-за того, что объединённые силы выбивают кадровый костяк ВСУ.